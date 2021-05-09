Семь категорий россиян имеют право на двойную пенсию, напомнил адвокат Денис Спицын. Всего в РФ три вида пенсий: накопительная, страховая и по гособеспечению.

Сразу два вида пенсий могут получать:

Граждане, получивших инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторы техногенных катастроф и члены их семей, а также люди, получившие травмы после этих аварий;

Ветераны и инвалиды ВОВ;

Члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы;

Родственники погибших космонавтов;

Летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа;

Пенсионеры, имеющих почетное звание "Житель блокадного Ленинграда";

Служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее пятнадцати лет.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на слова юриста, остальные категории россиян, претендующие сразу на несколько видов пенсий, получать могут только один вид, однако имеют право выбрать наибольшую пенсию.

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