В Екатеринбурге правоохранители выяснили обстоятельства убийства fashion-блогера Кристины Журавлевой. В ее убийстве признался супруг, о котором ранее отзывались как о спокойном и тихом человеке.

Трагедия произошла 5 апреля. Пара поссорилась, мужчина схватил жену за шею и задушил голыми руками. Первые четыре дня тело убитой блогерши лежало в доме, когда появились признаки разложения, мужчина решил избавиться от него и вывез на трассу М-5.

На арендованной легковушке он доставил тело до леса и оставил его там в районе 170 километра трассы. Там труп нашел проезжавший мимо водитель. Сначала тело числилось как неопознанное, но затем Кристину опознали. При этом муж все-таки был вынужден обратиться в полицию с заявлением о пропаже жены, но после проверки на полиграфе во всем сознался.