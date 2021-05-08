В Уфе во время репетиции парада Победы произошло ЧП - прямо на ходу загорелся танк.

Как передает "Башииформ", инцидент произошел накануне, 7 мая. В ходе репетиции военная техника прошла мимо здания Горсовета и после поворота на соседнюю улицу танк загорелся.

Водитель потушил пожар самостоятельно, прибывшие на место происшествия спасатели выяснили причину возгорания: сообщается, что на корпус пролилось топливо, именно оно и вспыхнуло. Пожарные решили обезопасить технику, пролили танк и смыли топливо.

Напомним, в Казани перед Днем Победы разгорелся скандал: ветерану не вручили подарочный продуктовый набор.