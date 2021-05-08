95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Фаттхутдину Салахову в Казани не вручили подарочный продовольственный набор по случаю празднования 9 мая. Воевавший мужчина, почитающий День Победы главным днем в году, получил только открытку с поздравлениями от Рустама Минниханова. Об этой истории сообщил "Татарстан-24".

Сам старик не пошел бы ничего выяснять, но вот его дочери решили поинтересоваться в социальной защите и исполкоме Казани, почему обделили их родственника. В администрации Кировского и Московского районов города пояснили, что подарки выдают по ранее составленным спискам от Минтруда РТ. В администрации же не решают, кому и что дарить, там просто распределяют подарки по уже составленным спискам.

Несколькими днями ранее в Татарстане разразился другой скандал - председатель сельсовета деревни Ново-Зияшева Актанышского района не вручил подарок 94-летней женщине-ветерану. Причиной стал долг по налогу, которая женщина не выплатила когда-то давно.