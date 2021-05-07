Снимок голой девушки, стоящей на вершине мусорной кучи, опубликовала в своем "Инстаграме" казанский фотограф Эва Милконская.

"Всегда хотела поснимать на гигантской свалке", - написала автор фото.

Подписчики фотографа, надо отметить, от идеи в восторге и в комментариях оставляют положительные отзывы.

"Обалдеть..."

"Татарстан? Идея огонь"

"На выставку конечно же", - пишут они.

Напомним, ранее в Казани резонанс вызвал снимок, в котором обнаженная девушка лежит в грязи на дороги в Куюки. Фото также сделала Эва Милконская.