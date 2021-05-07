Снимок голой девушки, стоящей на вершине мусорной кучи, опубликовала в своем "Инстаграме" казанский фотограф Эва Милконская.
"Всегда хотела поснимать на гигантской свалке", - написала автор фото.
Подписчики фотографа, надо отметить, от идеи в восторге и в комментариях оставляют положительные отзывы.
"Обалдеть..."
"Татарстан? Идея огонь"
"На выставку конечно же", - пишут они.
Напомним, ранее в Казани резонанс вызвал снимок, в котором обнаженная девушка лежит в грязи на дороги в Куюки. Фото также сделала Эва Милконская.
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