Жители Татарстана стали проводить больше времени в смартфонах

С наступлением весны абоненты МегаФона в республике Татарстан стали больше времени проводить не только на улицах, но и в смартфонах. Длительные прогулки подстегнули спрос на мобильный интернет – за два месяца весны татарстанцы израсходовали на 40% больше трафика, чем годом ранее.

Самая высокая концентрация любителей гулять по сети связисты обнаружили в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Города также стали лидерами региона по расходу интернет-трафика. С начала весны здесь загрузили объем данных, сопоставимый с 12 миллионами фильмов в HD-качестве. Среди небольших населенных пунктов погожие деньки проводят онлайн жители поселков Уруссу, Осиново и села Усады.

Больше всего времени в интернет-сети жители республики проводят в выходные после 21:00, самым интернет-активным днем этой весной стало воскресенье. Понедельник и четверг – дни телефонных переговоров, в начале рабочей недели пользователи меньше времени проводят онлайн, предпочитая общаться голосом. Реже всего созваниваются в воскресенье.

В 2021 году татарстанцы стали чаще прибегать к традиционной телефонной связи. Ежемесячно в среднем абонент МегаФона в республике стал говорить на 10 минут больше, чем годом ранее. Самые общительные – жители Казани, Набережных Челнов, Нурлата, а также поселков Уруссу, Алексеевское и села Базарные Матаки.

Весеннее тепло активизировало общение и в социальных сетях. С начала весны на треть трафика больше израсходовали в ВКонтакте, на 20% в Instagram и на 10% в сервисе коротких видео TikTok в сравнении с аналогичным периодом зимы.

Гуляют в Татарстане на самых высоких скоростях. По данным независимого исследования международной компании Ookla МегаФон четвертый год подряд сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания по итогам первого квартала по республике в сети LTE оператора составляет 26,8 Мбит/с.