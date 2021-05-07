Двое несовершеннолетних попали под колеса машин на дорогах Казани 6 мая.

Два ДТП с участием детей накануне произошли на казанских дорогах почти одновременно. В 15 часов 11-летний велосипедист не слез с транспортного средства, когда пересекал дорогу напротив дома №113 по Гагарина по "зебре", в это время его сбил 31-летний водитель автомобиля "Киа". Спустя примерно 40 минут на Подлужной напротив дома №67 34-летний водитель "Ниссана" не попустил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. Оба ребенка получили травмы, в ГИБДД Казани их характер не уточняют.

Всего за сутки в Казани произошло 128 аварий, шесть из них с пострадавшими.