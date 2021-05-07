СМИ на днях облетели сообщения о том, что с этого года будут штрафовать за сбор березового сока, ягод и грибов, если он осуществляется не на личном или арендованном земельном участке. Также сообщалось, что нельзя будет собирать некрупные грибы со шляпками менее 1,5 сантиметров.

Данная информация оказалась фейковой, о чем накануне официально заявили представители Минприроды России. Там отметили, что никаких ограничений по сбору грибов и ягод, березового сока для жителей вводить не планировали. Таким образом, рядовые татарстанцы вполне могут отправляться на "тихую охоту", когда стартует сезон.

Ограничения на сбор будут действовать только на предпринимателей, которые промышляют на заготовке лесных ресурсов.