Исполком Казани обнародовал на официальном сайте в сборнике документации адреса 13 пунктов приема ртутных ламп. Их утилизация требует особых условий. Пункты в Казани расположились в 5 районах города:

Авиастроительный район — ул. Калинина, 2а, Граничная, 2, к.1, Беломорская, 69 г;

Кировский район — ул. Мало-Московская, 15, Приволжская, 97а, переулок Осиновский, 8;

Московский район — ул. Химиков, 11;

Приволжский район — ул. Ново-Давликеевская, 4а, Калинина, 60а;

Советский район — ул. Николая Ершова, 57а, Интернациональная, 24а, Локаторная, 25б, Нардуган, 45.

Летом 2018 года в Казани стартовал раздельный сбор отходов — 109 контейнерных площадок Авиастроительного района оборудовали желтыми контейнерами для перерабатываемых и серыми для неперерабатываемых отходов. Теперь раздельный сбор охватил более тысячи мусорных площадок города, собранные раздельно отходы вывозят две машины, напоминает "Бизнес Онлайн".