XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино встанет республиканскому бюджету в круглую сумму - почти 10 миллионов рублей будет потрачено на организацию. Соответствующие тендеры появились на сайте государственных закупок. 9,6 миллиона выделяет Минкульт РТ на открытие и закрытие фестиваля, размещение гостей, проведение творческих встреч, декорирование площадок и транспортные расходы.

На церемонии открытия и закрытия, на встречи с российскими и зарубежными звездами кинематографа планируется выделить 8, 13 миллиона. Тот, кто выиграет тендер, обязан будет сделать две красные дорожки - в Казанской ратуше 5 сентября на открытии мероприятия и в "Пирамиде" 10 сентября в день закрытия фестиваля.

По техническим условиям тендера, на фестивале должны присутствовать минимум две российских кинематографических знаменитости и две зарубежных звезды.

Всего на период с 5 по 11 сентября 2020 года должно быть забронировано 66 номеров различного типа, в том числе два «люкса». Гостей предпочтительно размещать в гостиницах не ниже "трех звезд".

На декорации должно быть потрачено 1,15 млн рублей. Более 760 тыс. рублей потратят на транспорт для обеспечения внутреннего трафика.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года.