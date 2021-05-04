Президент России дал поручение выделить из Фонда национального благосостояния деньги на строительство трассы Москва-Казань, а также на её продление до Екатеринбурга. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить направление средств фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань», – написано в тексте документа.

Путин незадолго до такого распоряжения на послании Федеральному Собранию обозначил цель продлить трассу до Екатеринбурга. При этом завершить проект планируется до 2024 года. Правительство будет докладывать о результатах работы ежегодно.

Новая дорога должна объединить несколько федеральных округов, она будет проходить через Татарстан, Башкортостан и Свердловскую область.