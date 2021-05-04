«Зажало в автомобиле»: в Верхнеуслонском районе произошла жесткая авария

Появилась информация о том, что сегодня на трассе в Верхнеуслонском районе произошла жесткая авария. Недалеко от села Канаш столкнулись две машины. Об этом рассказали очевидцы событий.

Участниками ДТП стали легковой и грузовой автомобили. Из-за серьёзного удара легковушка получила сильные повреждения, переднюю часть кузова транспортного средства смяло. Большегруз потерял одно колесо. В результате происшествия водитель легкового автомобиля застрял в салоне.

Как сообщают свидетели последствий, у пострадавшего открытый перелом ноги. На место прибыли сотрудники «скорой помощи», они же и госпитализировали мужчину. Обстоятельства и причину аварии предстоит выяснить сотрудниками полиции.