4 мая на территории Татарстана будет облачно с прояснениями и дождливо, в отдельных районах прогремит гроза. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра РТ.

В ночные часы столбики термометров достигнут отметок +9..+14. Днем потеплеет до +17..+22 градусов, на юге и востоке республики столбики термометров взлетят к цифре +27. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 17-22 метров в секунду.

В Казани ночью минимальная температура воздуха составит +12..+14 градусов. В дневные часы потеплеет до +18..+20 градусов, ожидаются дожди с грозами.