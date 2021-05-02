Сегодня Гидрометцентр Республики Татарстан объявил погодную тревогу: по прогнозу синоптиков, днем 3 мая ожидается очень сильный ветер. Южный и юго-восточный ветер будет достигать местами порывов 15-17 метров в секунду. В столице Татарстана порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 3 мая осадков не ожидается, а вот утром и в дневное время синоптики обещают небольшие осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем — 17−22 градуса выше нуля.

Специалисты просят жителей республики сохранять бдительность, при необходимости вызывать спасателей.