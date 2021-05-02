В Приволжском районе Казани жители заметили лося. Об этом очевидцы незамедлительно сообщили в социальных сетях, выложив ролик, в котором видно животное.

Лося видели уже дважды: в первый раз дикий зверь бегал в районе остановки "Теплоконтроль", а уже позднее лося видели у школы № 48.

Очевидцы второй встречи с лесным гостем утверждают, что лось уже ранен, покалечен, вероятно, его зацепило автомобилем. Встреча с таким животным может быть опасной и для него, и для людей. А потому казанских водителей и пешеходов просят сохранять бдительность.