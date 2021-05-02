Эксперты в России составили ТОП-5 наиболее опасных отдаленных последствий коронавируса. Они регистрируются примерно у каждого десятого переболевшего, сообщают "Известия".

На первом месте рейтинга оказались отдаленные последствия для сердца и сосудов - сердечно-сосудистый коллапс. Вирус поражает не только легкие, но и оболочки кровеносных сосудов, что может привести к развитию кардиомиопатии. Также при коронавирусной инфекции часто встречаются такие осложнения, как нарушения сердечного ритма и миокардиты, рассказал «Известиям» один из ведущих экспертов России в области кардиологии профессор Мехман Мамедов.

На второе место печального рейтинга поставлены результаты исследования медиков Йельского университета, которые доказали, что после коронавируса существует большая вероятность повреждения почек.

У перенесших инфекцию был более высокий риск развития хронической почечной недостаточности (ХПН), сказано в исследовании.

Третье место в ТОП-5 досталось исследованиям китайских специалистов из медуниверситета в Вэньчжоу. Они доказали, что коронавирус существенно ухудшает зрение человека.Авторы указали на ключевую роль двух рецепторов, через которые SARS-CoV-2 может поражать глаза. Речь о поражениях глазной поверхности (конъюнктивитах), изменениях на сетчатке, воспалениях и тромбозах сосудов глаз.

Четвертое опасное последствие коронавируса - нарушения обоняния и осязания. Обычно такой симптом наступает в процессе заболевания, но все чаще медики регистрируют случаи, когда запахи и вкусы и через несколько месяцев после болезни не восстанавливаются до конца.

Пятое последствие - кишечные проблемы. После коронавируса довольно часто люди начинают страдать от поражений желудочно-кишечного тракта, диареи после каждого приема пищи, не связанной с нарушением диеты.

Специалисты подчеркивают, что единственный способ избежать всех этих последствий — вакцинация.