Сегодня в Татарстан доставят благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Об этом официально объявила Татарстанская митрополия.

Огонь доставят в Благовещенский собор Казани к вечерней службе, начало которой в 16:00.

Минувшей ночью митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил праздничную службу в Благовещенском соборе Казанского кремля. Пасхальное Евангелие читали на русском, татарском, греческом языках, на латыни и церковнославянском, на английском, немецком, еврейском, польском, украинском, киргизском, чувашском и марийском языках.

Схождение благодатного огня состоялось накануне в Иерусалиме. Верующие могли следить за прямой трансляцией этого события. По традиции, огонь раздают дипломатам из 11 стран, в которых большая часть населения - православные. Далее огонь доставляют в регионы.