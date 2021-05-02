"Ак Барс" официально объявил об уходе еще восьми игроков. Соглашения и контракты истекли у вратаря Адама Рейдеборна, защитников Микаэля Викстранда, Андрея Педана, а также нападающих Стефана Да Косты, Найджела Доуса, Патриса Кормье, Харри Песонена и Виктора Тихонова.

Ранее об уходе из казанского клуба также сообщил форвард Станислав Галиев, сообщает "Матч".

Напомним, Рейдебор провёл в составе казанцев 70 матчей, в которых одержал 39 побед и оформил 6 "сухарей". В среднем он отражал 92,3% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру.

Викстранд сыграл за "Ак Барс" 104 матча и набрал 48 (6+42) очков. Педан принял участие в 147 встречах (49). Да Коста за 62 игры оформил 61 (28+33) балл, а у Найджела — 49 (26+23) очков в 61 встрече. В активе Кормье — 49 (19+30) очков, Песонена — 9 (2+7) очков.

Тихонов перешёл в "Ак Барс" в ноябре 2019 года, провёл 84 матча и сделал 39 (20+19) результативных действий.