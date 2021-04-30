Президент группы Cognitive Technologies Ольга Ускова вошла в международный топ СЕО компаний

Cognitive Pilot - это знаменитый мировой разработчик систем искусственного интеллекта, которые внедряются сегодня повсеместно - в городской среде, для железнодорожного и автомобильного транспорта, в сельском хозяйстве, выводя их на принципиально новый уровень. Британский журнал CEO Today Magazine (Тудей Мэгазин) включил генерального директора компании в число лауреатов очередной ежегодной премии Today Awards (Тудей Авордс). Это действительно значимое издание на мировом рынке технологий, поэтому признание отечественной компании мировым сообществом особенно ценно.

Так, компания Cognitive Pilot запустила на рынок универсальный симулятор для беспилотной сельскохозяйственной техники MDK-Simulator, предназначенный для тестирования ее программных и аппаратных модулей.

Если раньше делать это удавалось только в сезон, то новая разработка позволяет изучать систему круглогодично.

Что представляет собой симулятор Когнитив Пилот?

Это виртуальный стенд, который включает реальные системы управления комбайном, камеру, которая считывает все, что происходит на экране симулятора. Актуальная сегодня нейросеть анализирует полученные данные и в конечном итоге передает их в систему актуации, после чего сигнал вновь поступает в симулятор.

А в случае выявления неисправности или недостаточного захвата камерой исправить их можно будет сразу, не дожидаясь вывода оборудования на поля в весенне-летний период. Более того, агропилот позволяет значительно экономить на человеческих ресурсах и исключать простоя техники.

Когнитив МДК-Симулятор также помогает моделировать работу сельскохозяйственной техники в сложно доступных территориях. Это касается не только регионов нашей страны, но и агрокомплексов в Аргентине, Бразилии, США и т.д.

По словам генерального директора компании, Ольги Усковой, высоких результатов удалось достичь благодаря уникальной команде разработчиков. Амбициозные молодые ребята не боятся работы без выходных и в достаточно некомфортных полевых условиях - пыль, осадки, жара +50.

В конечном итоге новое программное обеспечение Cognitive Agro Pilot обеспечит заказчику следующие преимущества:

полный контроль всего процесса посевной и уборки урожая;

минимизация человеческого фактора;

снижение поломок самой агротехники;

сокращение потерь урожая до 8-13%;

экономия топлива во время уборочных работ;

выдерживание установленной ширины кромки;

автоматическая остановка перед препятствиями;

возможность настройки различных режимов движения комбайна - по ряду, валку, кромке.

Что включает типовой комплект оснащения: