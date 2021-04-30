Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением сократить рабочую неделю до 4 дней в некоторых регионах страны или в отдельных компаниях, которые пожелают принять участие в эксперименте. Это будет пилотный запуск инициативы введения четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают "Ведомости".

"Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три", — сказал Медведев на заседании круглого стола (цитата по ТАСС).

По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. При этом размер заработных плат сотрудников должен быть сохранен, а производительность труда не должна падать.

Медведев отметил, что в отдельных случаях такая реформа может позволить исключить безработицу, многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Медведев впервые предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение данного вопроса.