Реальная ситуация с медициной в тюрьмах России далеко не одинаковая, в разных регионах она существенно различается, но тяжелее всего стоит вопрос с нехваткой кадров, отсюда и все проблемы, заявил "Ленте Ру" доктор одной из колоний в Сибири, не пожелавший публиковать своего имени.

Молодые врачи, по его словам, не хотят идти работать в колонии - разница в зарплате незначительная, а стрессов и нервов будет больше, к тому же доктору придется смириться со всем "военизированным дурдомом". В некоторых тюрьмах вообще нет врачей, довольствуются приезжающими терапевтами-совместителями.

Во многих тюрьмах в среднем работают два-три фельдшера на 1000-1500 человек. Параллельно с осмотром пациентов врачи следят за санитарным состоянием бани, прачечной, пищеблока, пекарни. С таким загруженным графиком очередь из больных выстраивается на несколько недель вперед.

Если требуется транспортировка заключенного в городскую больницу, обычно это занимает месяц, но бывают случаи, когда этот процесс может тянуться бесконечно. При этом работающие в колониях медики не могут лечить многие болезни без профильного образования.

В тюрьме человеку лучше не болеть совсем, подчеркивает врач — серьезные заболевания становятся реально опасностью для жизни, среди них не только онкология, но и гипертония.

Медик отметил, что при всех сложностях руководству колонии не выгодно, чтобы ситуация с медициной доходила до крайнего состояния, так как это может привести к бунту, а в таком случае могут пострадать сами начальники. «Никто не заинтересован, чтобы жулик помер в колонии по твоей вине», — резюмировал он.