В Челябинске принимают решение о возбуждении уголовного дела против мужчины, который учинил скандал в отделе судебных приставов Ленинского района. Он оказался крайне возмущен тем, что приставы списали средства с его счета за неоплаченный штраф. Он принес в отдел использованные детские подгузники и начал прицельно кидать ими по сотрудникам ФССП, сообщается в пресс-службе ведомства по региону.

Буйный посетитель явился на прием к приставу по повестке. Против него возбуждены два исполнительных производства. И так как сроки для добровольной оплаты вышли, приставы принудительно списали деньги со счета должника. Его это не устроило. На разборку в отдел приставов он принес целый мешок использованных ребенком памперсов.

Для пресечения действий посетителя были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые также подверглись оскорблениям. Помимо этого, гражданин оказал яростное сопротивление и полицейским.

В настоящее время в следственных органах в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).