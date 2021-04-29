С 1 по 10 мая в Казани общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня, 9 мая ряд маршрутов будет усилен, также в праздничные дни некоторый транспорт изменит маршруты.

По данным пресс-службы мэрии, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до 23:30, будут усилены маршруты, проходящие через Кремлевскую дамбу, а также работа метро.

Из-за перекрытия площади Тысячелетия 4 и 7 мая с 16:30 до 23:30 и с 16:30 8 мая до 8.00 10 мая автобусы №№6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 немного поменяют свои маршруты. Троллейбусный маршрут №2 в данное время будет отменен.