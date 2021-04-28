Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко прибыл сегодня, 28 апреля, с рабочим визитом в Татарстан.

Как сообщили в пресс-службе президента РТ, он примет участие в мероприятиях ЕАЭС. Для этой же цели в Казань 29 апреля прибудет Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Напомним, что в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, а также Молдавия, Узбекистан и Куба - со статусом наблюдателей. На очередном заседании планируется обсудить функционирование внутреннего рынка, таможенно-тарифное регулирование и перспективы сотрудничества в области космических исследований.