Пьяный житель Казани украл из салоны несколько свадебных платьев, его задержали.

По информации пресс-службы Росгвардии Татарстана, инцидент произошел 26 апреля на улице Бурхана Шахиди. В ведомство поступил сигнал о грабеже в торговом заведении, росгвардейцы направились на место происшествия. Там сотрудники магазина разъяснили, как все случилось и показали запись с видеокамер.

Выяснилось, что мужчина с товарищами зашел в магазин, а пока хозяйки не было на месте, снял с витрины несколько платьев и попытался скрыться. Сотрудники соседней торговой точки увидели вора и позвонили владелице бутика, она пришла и попыталась задержать грабителей. Одного удалось остановить, однако тот, что забрал платья, скрылся.

По "горячим следам" росгвардейцы нашли подозреваемого, далеко он уйти не успел. Увидев правоохранителей, мужчина бросил добычу и попытался сбежать через близлежащие дворы, однако потерпел неудачу, его задержали. 36-летнего жителя Лаишевского района, который ранее уже был судим, передали полицейским, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что за последние дни это как минимум второй случай кражи платьев мужчинами в Казани: аналогичный произошел на этой же улице 25 апреля.