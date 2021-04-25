Воскресным днем 25 апреля трое жителей Казани решили поживиться дамскими вечерними нарядами. Все случилось на улице Бурхана Шахиди, сообщает телеканал Татарстан-24.

В полицию Казани обратилась одна из работниц ТЦ, расположенного на Бурхана Шахиди. Продавец рассказала, что неизвестные обокрали склад, похитив оттуда вечерние платья.

Двое подозреваемых полицейскими были задержаны практически по горячим следам. Но очевидцы уверяют, что выносили платья не двое, а трое мужчин, а потому третьего продолжают разыскивать. Еще не подсчитан и не оценен общий ущерб, который нанесли торговому центру воры. Это еще предстоит сделать.