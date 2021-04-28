Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Гарик Харламов откроют новый сезон шоу «Прожарка»

Первое комедийное хейт-шоу страны вернётся на экраны 4 мая

Жёсткий юмор с переходом на личности снова на экранах ТНТ и ТНТ4 – юмористическое хейт-шоу «Прожарка» возвращается в эфир с третьим сезоном. Шоу переезжает на новую площадку и трансформирует формат в сторону большей интерактивности: теперь вместе с комиками прожаривать главного героя будут и зрители в зале.

Первым гостем нового сезона станет звезда ТНТ, ведущий и юморист Азамат Мусагалиев. Он займет место в кресле главного героя, чтобы узнать всё, что о нём думает народ, чем он похож на Зою Яровицыну, почему за ним везде хвостом ходит Денис Дорохов.

При этом Денис Дорохов пришёл к Азамату и сюда. Он стал одним из «прожарщиков» и отыгрался за все шутки про своё лицо, а затем рассказал историю про эпичный фэйл Азамата, о котором раньше никто не слышал. Специальным гостем открывающего выпуска сезона стал Гарик Харламов, вместе с ним по Азамату проехались комики Марк Сергиенко, Зоя Яровицына, Сергей Матросов, Игорь Джабраилов и Настя Веневитина.

Азамат Мусагалиев, гость шоу «Прожарка»:

«Нужно иметь большую самоиронию, чтобы прийти сюда. На самом мне это не так легко далось. Хотя и не скажу, что прямо тяжело: было интересно и весело, я понимал, что это всё написано хорошими талантливыми ребятами, поэтому мне понравилось. Мне больше всего понравилась шутка, что Зоя Яровицына – это я, когда нашёл мамину косметичку – лучшая за всю программу. Конечно, глубже всех копнул Денис Дорохов, потому что с ним знакомы уже 19 лет».

Илья Соболев, ведущий шоу «Прожарка»:

«Напомню, что именно «Прожарка» – это первое шоу, которое начало «унижать» достоинство людей. Вообще в этом сезоне у нас всё масштабнее и круче. Мы теперь будем общаться с залом, добавили небольшой элемент интерактива. У нас будет ещё больше звёзд, мы хотим добиться ощущения, что это шоу элитарное. Мы ждём от наших зрителей улыбок и качественного смеха, потому что искусственный подкладывать мы не будем, как это делается на разных проектах других телеканалов – здесь всё искренне и честно».

Смотри «Прожарку» Азамата Мусагалиева 4 мая в 23:00 на телеканале ТНТ4.

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