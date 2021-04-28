Банк «Открытие»: большинство жителей ПФО хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам

83% жителей Приволжского федерального округа готовы искать подработки или уже подрабатывают, 72% хотели бы иметь больше доходов. 43% жителей Приволжья поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, если это не приведет к снижению уровня оплаты их труда. При этом только 6% респондентов считают, что рынок труда после пандемии вернется к доковидному состоянию. Таковы результаты опроса*, проведенного экспертами банка «Открытие».

У 69% жителей ПФО есть одна постоянная работа. Больше одной работы у 8% респондентов. 23% заявили об отсутствии у них постоянной работы.

Почти три четверти жителей округа хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас. Лишь 13% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный доход. 16% респондентов отметили, что работа позволяет им лишь с трудом сводить концы с концами.

Большинство жителей округа готовы работать больше. 70% опрошенных заявили, что пока не искали, но готовы искать подработки. 13% уже имеют подработки, считая их насущной необходимостью. Лишь 6% заявили, что не нуждаются в подработках. Еще 12% опрошенных сообщили, что не могут искать подработки, поскольку слишком много сил тратят на своей нынешней работе.

39% жителей Приволжья считают достаточным для достойной жизни месячный доход от 50 до 80 тысяч рублей. 13% хватило бы меньше 50 тысяч. При этом 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч в месяц на человека, 14% - от 120 до 200 тысяч в месяц, а еще 6% хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.

Пандемия COVID-19 изменила отношение жителей округа к форматам работы. 54% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать - работать из дома или из офиса.

17% заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 15%, работать в офисе эффективнее, чем на удаленке. 14%, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.

При этом 52% опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе. 30% уверены в победе дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи. 12% верят в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. И только 6% жителей ПФО считают, что после пандемии мы полностью вернемся к доковидным принципам организации работы.

43% опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, если это сохранит их оплату труда. Еще 15% поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 20% относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 16% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.

* Опрос проведен 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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