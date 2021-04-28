Сегодня 28 апреля в 14.00 на сайте Кабмина РТ состоится прямой эфир, в котором эксперты расскажут жителям республики, как уберечь детей от попадания в криминал.

В качестве экспертов пригласили директор БУ "Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи" Елену Овчинникову, руководителя отделения психолого-педагогической помощи "Сердэш" КЦСО ИК МО г. Казани Наталью Сабирову.

Свои рекомендации и советы дадут замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Татарстана Дмитрий Белянин и старший следователь по особо важным делам 3 отдела СУ СК РФ по Татарстану Игорь Егоров.

Телефон «горячей линии» (843) 294-96-10.