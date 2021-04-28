Конституционный суд РФ решил, что нормы ГПК и закона о банкротстве, позволяющие в ряде условий обратить взыскание долга на единственное жилье человека-должника, ни в коей мере не идут в разрез с Конституцией. Постановление КС официально опубликовано на сайте суда.

Инициировал рассмотрение вопроса житель Калужской области, который более 20 лет назад дал в долг знакомой, а та деньги так и не вернула. Через суд добиться взыскания мужчина не смог. С учетом инфляции долг составил уже 4 миллиона, а сама должница купила квартиру площадью более 110 квадратных метров. А потом обратилась в суд для признания банкротства.

Мужчина просил суды обязать знакомую продать квартиру и рассчитаться, но суды неизменно отклоняли его просьбы, поскольку на единственное жилье взыскание не распространяется. В Конституционном суде напомнили, что есть положения, которые запрещают взыскивать единственное жилье, если у него "разумная норма площади". Однако кто будет решать, разумна ли площадь? Нормы закона не изменили.

В то же время в Конституционном суде отметили, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. Так, должника нельзя оставить без жилища "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий забирать за долги домашних животных. Аналогичный запрет уже распространяется на сельскохозяйственных животных: племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчёл.

В марте комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о гарантированном минимальном доходе граждан, защищенном от взыскания за долги. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Предполагается, что в случае принятия закона эти нормы вступят в силу с 1 сентября.