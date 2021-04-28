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Фото: социальные сети

Конституционный суд в России разрешил забирать у должников единственное жилье

28.04.2021, 07:53 388 1 prokazan.ru
Конституционный суд РФ решил, что нормы ГПК и закона о банкротстве, позволяющие в ряде условий обратить взыскание долга на единственное жилье человека-должника, ни в коей мере не идут в разрез с Конституцией. Постановление КС официально опубликовано на сайте суда.
 
Инициировал рассмотрение вопроса житель Калужской области, который более 20 лет назад дал в долг знакомой, а та деньги так и не вернула. Через суд добиться взыскания мужчина не смог. С учетом инфляции долг составил уже 4 миллиона, а сама должница купила квартиру площадью более 110 квадратных метров. А потом обратилась в суд для признания банкротства.
 
Мужчина просил суды обязать знакомую продать квартиру и рассчитаться, но суды неизменно отклоняли его просьбы, поскольку на единственное жилье взыскание не распространяется. В Конституционном суде напомнили, что есть положения, которые запрещают взыскивать единственное жилье, если у него "разумная норма площади". Однако кто будет решать, разумна ли площадь? Нормы закона не изменили.
 
В то же время в Конституционном суде отметили, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. Так, должника нельзя оставить без жилища "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.
 
Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий забирать за долги домашних животных. Аналогичный запрет уже распространяется на сельскохозяйственных животных: племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчёл.
 
В марте комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о гарантированном минимальном доходе граждан, защищенном от взыскания за долги. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Предполагается, что в случае принятия закона эти нормы вступят в силу с 1 сентября.
 
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комментарии

❤️ Гараж экшели
0
28 апреля 2021
08:26
Вот видите, а при совке все было нормально. Не было ни кредиторов, ни должников. Получается одни получили работу, а остальная масса получила видимость пустой работы типа топчимся на одном месте. Население отпущено на вольные хлеба, зато на так удобно управлять. Народ когда нищь он более управляем и меньше бунтует.

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Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
14:35, 11.04.2021
Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
11:42, 11.04.2021
Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
10:26, 11.04.2021
Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
В России названы самые быстро дорожающие продукты
05:15, 11.04.2021
Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021
«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
00:01, 10.04.2021
Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
08:00, 09.04.2021
Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
07:42, 09.04.2021
Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021
Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
01:00, 09.04.2021
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021
Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
19:00, 08.04.2021
Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
16:39, 08.04.2021
Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
14:09, 08.04.2021
Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
08:12, 08.04.2021
Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
08:02, 08.04.2021
«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
06:00, 08.04.2021
Не хотела проблем и забот: 18-летняя студентка убила и сожгла своего новорожденного младенца
05:00, 08.04.2021
Дмитрий Песков объяснил, что делают российские войска рядом с украинской границей
20:00, 07.04.2021
Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
16:46, 07.04.2021
Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
14:04, 07.04.2021
13-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
07:28, 07.04.2021
В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
07:09, 07.04.2021
Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
06:00, 07.04.2021
Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
01:00, 07.04.2021
Госпитализированный после матча с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» доставлен в НИИ Склифосовского
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью