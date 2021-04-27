В Казани разыскивают 51-летнюю Архипову Марину Григорьевну. С 19 апреля о ее местоположении неизвестно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в синюю куртку, черные брюки, светло-розовую обувь, с собой была дамская сумка.

Нуждается в медицинской помощи. Если вы видели женщину или что- то знаете о ее местоположении, звоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно по всей территории РФ).