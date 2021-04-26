В апреле 2021 года в следственный отдел Краснодара поступило сообщение о безвестном исчезновении в мае 2020 года 34-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к исчезновению 35-летнего знакомого. Его задержали, в ходе допроса он дал признательные показания.

По данным следствия, весной прошлого года обвиняемый с двумя знакомыми приехал на заработки в Краснодар. В один из дней они выпивали в квартире, позже между ними произошел конфликт из-за того что потерпевший требовал отдать телефон. Обвиняемый ударил его ножом в шею, удар оказался смертельным.

В дальнейшем обвиняемый со вторым знакомым расчленили тело и закопали останки в лесополосе. Останки были обнаружены в ходе проведения следственных действий.

На данный момент мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он находится под стражей. Назначены экспертизы, расследование продолжается.