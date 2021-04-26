В Казани после жалоб жителей на дорогу у ДРКБ, ее отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Так, отремонтируют участок от Оренбургского проезда до дома №90 протяженностью 1,4 км в обоих направлениях. По проекту запланирован ремонт покрытия проезжей части, замена дорожных и тротуарных бортовых камней, установка дорожных знаков. Также установят светофоры, автобусные и трамвайные площадки.

В 2021 году по нацпроекту в Казани отремонтируют 11 улиц.