В Казани 26 апреля в 13:19 поступило сообщение, что на улице Зорге горит подстанция. Из-за этого произошло отключение электричества в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Так, прибывшие пожарные сначала работали огнетушителями, после полученного разрешения энергетиков, на тушение был подан пенный ствол от автоцистерны. В 13:37 открытое горение было ликвидировано. В результате происшествия пострадавших нет.

В зону отключения предварительно попали частично Советский и Приволжский районы с населением более 25 тысяч человек. Готовится резервное подключение, работают аварийные бригады АО "Сетевая компания".

Причины пожара устанавливаются.