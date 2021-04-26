В сети появилось видео, на кадрах которого молодые люди лежат на асфальте в странной одежде на улице Фатыха Амирхана.
«Тик-ток головного мозга или что?», - прокомментировал кадры автор.
В комментариях обрушилась волна негатива в сторону молодых людей.
«Сейчас молодёжи бестолковая растёт. Талантов нет, способностей тоже. Как итог, общество отторгает их на обочину жизни»
«Вот делать то нечего людям а»
«Возможно, люди снимают какой-нибудь юмористический ролик для конкурса или клип»
«Здоровые лбы ещё»
«Им есть чем заняться, а вы кости обмываете»
«Им бы в армию сходить»
«Страна деградирует»
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