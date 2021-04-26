Сегодня жителям Татарстана предлагается вместе решить, каким быть общественным пространствам республики. На сайте госуслуг открывается голосование по поводу 5 новых парков, которые должны расположиться в Казани вдоль Казанки. Каждый из пяти парков будет связан с другими, это будет своего рода парковая система.

Первый парк "Спортивный". Его планируют разместить недалеко от моста Миллениум и продлить до третьей транспортной дамбы. Парка "Манзара" расположится между Кировской и Кремлевской дамбами. Парк "Русско-Немецкая Швейцария" будет находиться по пути от Миллениума до Арского кладбища. Парка "Сады Казанки" раскинется у Чаши. Последний из пяти - "Савиновский" парк.

Жителям предлагается самым выбрать концепцию каждого из новых парков.