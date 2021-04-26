Патриотам Татарии теперь есть, чем дополнительно гордиться и чем поделиться с гостями - выпущена партия шоколада, на обертке которого изображен Габдулла Тукай. Сладости выпустил Союз татарской молодежи "Азатлык" к 135-летию поэта.

День рождения татарстанского поэта Тукая отмечается 26 апреля. До это активисты выпускали сладкие изделия с изображением Исмаила Гаспринского, Садри Максуди и Гаяза Исхаки, напоминает "Бизнес-Онлайн".

"Тукаевских" сладостей выпустили 5 тысяч штук. 3000 шоколадок приходится на Казань, 2000 - выпущены в Стамбуле. Сладости планируется отправить во все уголки татарского мира детям. Распространять их будут бесплатно

«Через вкус шоколада, на обертке которого изображен Габдулла Тукай, мы сможем пробудить у наших детей любовь и уважение к Тукаю, и в их сердцах проснется интерес к национальной культуре, истории и традициям. Вместе с тем мы укрепим их национальное самосознание, расширим кругозор, повысим культурный и образовательный уровень» — говорит лидер «Азатлык» Наиль Набиуллин.