В Магнитогорске Челябинской области в минувшие выходные загорелся артист фаер-шоу. Это случилось на городском празднике, посвященном "Библионочи".

"Факир сперва крутил посох, горящий с двух концов, потом подул на пламя, и оно перекинулось ему на лицо", — рассказала 74.RU местная жительница, смотревшая представление.

Поначалу все решили, что это - часть шоу. Но потом поняли, что человек горит по-настоящему. Из толпы выбежал мужчина, схватил куртку и набросил факиру на лицо, дети начали плакать, кто-то из очевидцев вызвал "Скорую помощь".

С ожогами пострадавшего факира госпитализировали врачи.