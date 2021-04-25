Шумную толпу молодых людей в Казани ночью пришлось успокаивать с применением радикальных мер. Громкую ночную вечеринку прекратили бойцы ОМОНа. Об этом сообщают очевидцы удивительного зрелища в социальных сетях.

Поздно ночью у бара на Профсоюзной в республиканской столице толпа молодых казанцев устроила дымную вечеринку. Дым валил из двух отечественных "Лад", ена капоте и крышах которых устроили танцы самые смелые из компании. Понятно, что местным жителям не понравилось ночное гуляние. А потому и была вызвана полицию.

Однако на место приехали не рядовые ППС-ники, а самый настоящий отряд ОМОН, который без лишних церемоний быстро разогнал собравшихся.

Предварительно, водителю LADA Kalina будет направлен административный материал, владелец «девятки» успел быстро уехать. Его личность пока не установлена.