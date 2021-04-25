Накануне поздно вечером в Тукаевском районе Татарстана двое подростков отправились кататься на мопеде. В 21.30 водитель двухколесного транспортного средства, мальчик 2005 года рождения, не справился с управлением, выбрал слишком высокую скорость движения, вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2112.

В ДТП погиб пассажир мопеда - мальчик на год младше водителя (2006 года рождения). Его успели довезти до больницы, но помочь уже ничем не смогли - от полученных травм подросток скончался.

Водитель мопеда госпитализирован с тяжелыми травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.