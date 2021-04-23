Мигель о завершении шоу «ТАНЦЫ»: «Хожу по павильону и рыдаю»

Единственный наставник проекта «ТАНЦЫ», который принимал участие во всех сезонах шоу, рассказал в интервью, в каком эмоциональном состоянии он подошёл к финалу, и дал свой прогноз о победителе.

Скоро уйдёт эпоха шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, какие эмоции вы сейчас испытываете?

— Я очень тяжело прощаюсь с проектом, прям до слез. Не думал, что меня так накроет! Жутко накрыло, размазало просто, я хожу по павильону и рыдаю. Собралась квинтэссенция самых крутых профессионалов своего дела — и такая команда раз, и расходится. Семь лет! Это же какой путь. Сколько людей мы вырастили, сколько же красоты мы наделали. У нас были свои периоды депрессии, мы тоже имеем на это право. Но зато посмотрите, какой путь команды Мигеля вы увидели — от начала и до конца. Со всеми передрягами, которые случались с нами там внутри с Катей Решетниковой и Алексеем Карпенко (хореографы команды Мигеля — прим. ред.). Мы же втроем с самого первого сезона, у меня никогда не менялись хореографы. Вот как мы начали втроем, во втором сезоне присоединился Артур Астман, вот так мы здесь до самого последнего сезона.

Насколько вам важно, чтобы Дамьен победил?

— Я хочу сейчас расслабиться, все отпустить и будь, как будет. Насколько мне это важно? У нас были такие уверенные победы, до которых другим командам еще далеко. И поэтому гнаться сейчас за тем, что «аааа, команда Мигеля должна победить!»… Я за ребят переживаю. Как и Дамьен, так и Мечетный очень достойные победители. Да и если девочка победит тоже будет здорово, потому что девочка у нас ещё не побеждала.

Что может помешать Дамьену выиграть последний сезон «ТАНЦЕВ»?

— Алексей Мечетный. Мечетный очень даже хорош. И я даже не знаю, как между ними выбирать. В обоих случаях победа будет справедливой. Мечетный – прямо красавец!

Все очень давно ждут, чтобы девушка выиграла «ТАНЦЫ». Есть ли шансы на победу у Ксении Горячевой?

— Мне не понравилось, как она станцевала (в предпоследнем выпуске — прим. ред.), она ошиблась в одном моменте. Я не знаю, как это выглядело на камере, потому что не смотрел эфир, но на самом выступление все было видно. Если бы она станцевала получше, она бы поспорила с ребятами. Но может быть ей поможет поддержка интернета.

Какой номер вашей команды в этом сезоне был самым сложным и почему?

— Номер Дамьена и Ульяны Смолениновой. Потому что Дамьен в жизни не танцевал такое, но посмотрите, как он станцевал! И то, что он умирал каждый раз после того, как дотанцовывал до конца, это факт. В итоге нереально круто все получилось. Технически, по хореографии самым сложным был этот номер. А эмоционально самый сложный — это соло Нико, конечно. Феноменальная работа, Астману — памятник.

Отличаются ли разные города России в танцевальном плане? Может быть, на юге больше хип-хопа, а в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге чаще экспериментируют.

— Конечно отличаются. Даже по тому, как работает моя школа PROТАНЦЫ, я понимаю, как в одном регионе популярно одно, а в другом — другое. Так что, да, конечно. У нас, например, есть коллектив модерновый «Провинциальные танцы», он находится в Екатеринбурге. И именно Екатеринбург считается столицей контемпорари и джаз-модерна, а не Москва.

Есть ли какой-то город на этапе кастингов, куда вам больше всего нравилось приезжать?

— Санкт-Петербург!

Смотрите финал шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – 24 апреля в 18:00.