В Казани полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже из храма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

20 апреля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже денег для пожертвования из храма на улице Михаила Худякова. Полицейские на месте установили, что неизвестный через окно проник в храм, где из трех ящиков пожертвований похитил деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 22-летний ранее судимый уроженец Перми. Сотрудники задержали его, при этом молодой человек признал свою вину. Похищенные деньги потратил на собственные нужды.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Молодой человек находится под стражей.