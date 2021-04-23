В Набережных Челнах после проверок прокуратура выявила нарушения в 15 спортшколах города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, при проверке были обнаружены нарушения в системе пожарной сигнализации, под лестничными маршами допущено хранение горючих материалов, на противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания. А также не организованы ремонтные работы, техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности.

По результатам проверки всем нарушителям было внесено представление об их устранении.