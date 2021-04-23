В полицию в Казани обратился 31-летний местный житель, который поведал свою печальную историю: он стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он сообщил, что карта казанца взломана, и деньги нужно срочно перевести на "безопасный" счет. На карте был почти миллион.

Жителю Казани подробно рассказали, как и куда нужно сделать перевод. Он перевел 150 тысяч через онлайн-банк, а остальное мошенники порекомендовали обналичить и перевести через терминал.

Когда было переведено уже более полумиллиона, к мужчине подошла работница банка и спросила, а что он собственно делает. Получив ответ, она пояснила, что казанец пополнил дружные ряды жертв мошенников. После этого мужчина отправился в полицию писать заявление.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.