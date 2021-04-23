В Казани основные дороги планируется привести в порядок до 25 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города. На сегодня от скопившейся за зиму грязи, мусора очистили более половины городских улиц.

Очищать казанские улицы начали еще в начале апреля, в рамках объявленного двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству. Как только улицы станут полностью чистыми, рабочие приступят к нормативному ежедневному содержанию казанских улиц.

В работах задействовано более 220 единиц техники, более 200 человек рабочих.