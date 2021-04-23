Сотрудники ГИБДД в Татарстане бросили все дела и отправились сопровождать роженицу, которая спешила в больницу, ведь схватки начались прямо в пути. Все случилось на автодороге Казань-Малмыж.

В тот день, сообщают в ГИБДД РТ, на дороге дежурили Искандер Султанов и Ильнар Гайнуллин. К ним подбежал взволнованный мужчина и сказал, что у него в машине беременная жена, которая уже почти рожает.

Инспекторы сразу решили отправиться с супругами в больницу в качестве сопровождения. С мигалками и громкими сиренами беременная была доставлена в больницу всего за несколько минут. Там и родилась совершенно здоровая девочка.

Новоиспеченные родители выразили благодарность не только Гайнуллину и Султанову, но и всей службе ГИБДД республики за отзывчивых сотрудников.