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В Казани пьяный водитель на Subaru врезался в «ГАЗель»

Легковушку увезли на эвакуаторе, а «ГАЗель» осталась на дороге

Екатерина Елисеева

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Вечером в Казани случилась авария. По словам свидетелей, нетрезвый водитель автомобиля Subaru на большой скорости влетел в припаркованную «ГАЗель». От удара вторую машину отбросило на газон, где она вырвала дерево, пишет Татарстан 24.

Subaru получила повреждения, в том числе, передняя часть авто была полностью уничтожена. Водителю нужна была экстренная госпитализация. По предварительным данным, водитель «ГАЗели» остановился, чтобы зайти домой.

На место прибыли аварийные службы. Легковушку увезли на эвакуаторе, а «ГАЗель» осталась на дороге. Очевидцы сообщили, что водитель иномарки сперва отказывался признать, что он был пьян, однако его поведение и речь выдавали его ложь.

Ранее мы писали о том, что на проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно.

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