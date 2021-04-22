На странице поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация о розыске жительницы Казани Зайнуллиной Елены Александровны. Женщине 37 лет, ее местоположение не известно с 9 апреля.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета в серое пальто с черным поясом, серые спортивные штаны, белые кроссовки, с собой была черная поясная сумка с белой надписью.

Где бы вы ни были в данный момент времени, посмотрите вокруг себя: на улице, на остановке, во дворе, у дома, в своем подъезде, магазине, кафе. И если вы видите Елену - срочно звоните на горячую линию 88007005452 или 112!

