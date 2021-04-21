В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который одним ударом ножа убил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 20 апреля патрульным поступило сообщение о ножевом ранении в квартире по улице Декабристов. Сотрудники выехали на место, в квартире они обнаружили мужчину с ножом в груди без признаков жизни. Возле него стоял раненый подозреваемый, который сообщил, что, обороняясь, нанес ранение жертве. Медики констатировали смерть 62-летнего жителя.

Подозреваемого задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, в ходе застолья между ними произошла ссора, и подозреваемый ударил оппонента. После чего сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На данный момент информация о самообороне проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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