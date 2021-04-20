Российский президент подписал закон, который предоставляет определенные льготы сотрудникам МВД и Росгвардии: их дети, согласно указу, смогут рассчитывать на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Сейчас подобным правом пользуются дети военных. Теперь поправки внесены в ФЗ "Об образовании".

Положения документа дают детям сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии преимущественное право при зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России и Росгвардии. Речь идет о сотрудниках этих ведомств, срок службы которых составляет 20 и более лет, об уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, а также в связи с болезнью либо сокращением должности.

При этом предпочтение таким абитуриентам отдается при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний и при прочих равных условиях.